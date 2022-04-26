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МО РФ показало видео с оставленной базой ремонта и хранения техники и вооружения ВСУ

10:14 26.04.2022
Украинские военные оставили около ста единиц техники.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Подразделения ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили воинскую часть противника в Харьковской области, сообщает Министерство обороны РФ. Отступая, украинские военные оставили комплексы ПВО и боеприпасы.

На территории воинской части была база хранения и ремонта техники Вооруженных сил Украины. Как рассказал начальник автомобильной службы Владимир, бойцы ВСУ на территории оставили около ста единиц техники. Это зенитный ракетный комплекс «Тунгуска», самоходная артиллерийская установка «Шилка», радиолокационные станции, боеприпасы.

Ранее в Министерстве обороны РФ рассказали об обеспечении российских военнослужащих питанием и горючим для техники в рамках спецоперации на Украине.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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