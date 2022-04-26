Следы бегства: как выглядит оставленная при отступлении база ремонта техники ВСУ

На территории уничтоженной воинской части находятся комплексы противовоздушной обороны и боеприпасы.

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Российские военные уничтожили базу хранения и ремонта техники Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Также бойцы захватили украинское оружие и военную технику, оставленные при отступлении на территории воинской части, сообщает Министерство обороны РФ.

По словам начальника автомобильной службы Владимира, украинские военные оставили около ста единиц техники. Это зенитный ракетный комплекс «Тунгуска», самоходная артиллерийская установка «Шилка», радиолокационные станции, боеприпасы.

«Также на территории воинской части находятся цеха, в которых проводился ремонт техники», - сказал он.

Ранее корреспондент «Звезды» Виктория Косогляденко рассказала, как военные инженеры РФ восстанавливают оросительную систему на юге Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов