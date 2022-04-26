Десять танков за 15 минут: как работает МТО ВС РФ во время спецоперации на Украине

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В Министерстве обороны РФ рассказали об обеспечении российских военнослужащих питанием и горючим для техники в рамках спецоперации на Украине. По данным российского военного ведомства, в одном из районов дислокации развернуты полевые кухни, столовые, передвижные полевые бани, пункты хранения ГСМ. Один развернутый полевой заправочный пункт может заправить до десяти машин.

Заправляются различные виды техники, как колесная, так и гусеничная, рассказал командир роты подвоза горючего Артур.

«Данная машина способна заправить 10 танков приблизительно за 15 минут. Соответственно, через 15 минут танки способны продолжить боевую задачу и приступить к маршу», - сказал он.

В палатках хлебозавода развернуты подвижные цеха, которые пекут хлеб в полевых условиях. «Домашний» хлеб, который выпекают мастера своего дела, получается свежим, пышным и румяным.

«Секрета нет, это простое тесто, обычное. Мука, дрожжи, вода, соль, сахар и масло, разумеется, для большей вкусности и сытности хлеба. Мешаем его легко. Просеиваем муку. Потом - вода, дрожжи и сахар. Ждем, когда они поднимутся. Смешиваем, добавляем также водно-солевой раствор и масло», - рассказал в процессе приготовления хлеба свой рецепт хлебопек полевого хлебозавода.

Также для военнослужащих организовано горячее питание. Для этого специалисты продовольственной службы развернули автономные мобильные пункты питания для бесперебойного приготовления пищи, оборудованные новейшим кухонным оборудованием. Военнослужащие по достоинству оценивают старания поваров.

После выполнения задач военнослужащие здесь могут поменять белье, постирать вещи и принять душ в полевом банно-прачечном комплексе.

«В данном районе развернут пункт тылового обеспечения, который, помимо всего прочего, включает пункт выдачи вещевого имущества, пункт помывки личного состава и пункт стирки белья и личных вещей военнослужащих, а также военной формы одежды. Как показал опыт использования его в данной операции, комплекс имеет наибольшую мобильность, что в данный момент при быстро меняющейся обстановке крайне важно. Он может свертываться и развертываться в течение получаса, менять свое местоположение и снова приводиться в состояние эксплуатации», - рассказал начальник вещевой службы соединения Иван.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов