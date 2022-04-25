Лавров: вооружая Украину, НАТО вступает в прокси-войну с Россией

Он добавил, что США внедряют те правила в международном праве, которые им выгодны и удобны.

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Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс по сути вступает в прокси-войну с Россией. Поясняя, он указал на поставки военного вооружения и техники Украине.

Говоря о международном праве, министр Лавров обратил внимание на нечистоплотность американской стороны в этом аспекте. Он добавил, что США внедряют те правила, которые им выгодны и удобны.

«Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси - на войне как на войне. Кстати, насчет поставок вооружений - еще один пример нечистоплотности американцев в том, что касается международного права. И в том, что касается внедрения ими собственных правил при принципе "как хочу, так ворочу"», - заявил он в эфире Первого канала.

Ранее во время программы «Большая игра» Сергей Лавров сообщил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на свои предложения. Российская сторона предоставила украинской обновленный проект договора с учетом замечаний последней.

Также министр иностранных дел России добавил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией РФ.