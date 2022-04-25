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Лавров заявил, что РФ предоставила Киеву обновленный проект договора с учетом его замечаний

Марина Крижановская
22:55 25.04.2022
Министр добавил, что российская сторона запросила у украинской информацию о том, почему Владимир Зеленский не видел предложения России, на это украинские переговорщики ответили, что якобы «да что-то у него времени не было, долго очень».
Лавров заявил, что РФ предоставила Киеву обновленный проект договора с учетом его замечаний
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва до сих пор не получила от Киева ответ на свои предложения. Ранее, как сообщил министр, украинской стороне были направлены документы, учитывающие ее замечания.

Лавров добавил, что обновленная версия договора была направлена неделю назад после контакта по видеосвязи. Обо всем этом он рассказал во время эфира программы «Большая игра» на Первом канале.

«Неделю назад после очередного видеоконференц-контакта мы передали им еще одну обновленную версию договора, которая уже учитывала их последующие комментарии, как это обычно бывает, и вот неделю ждем», - рассказал российский дипломат.

Министр добавил, что российская сторона запросила у украинской информацию о том, почему Владимир Зеленский не видел предложения России. Украинские переговорщики ответили, что якобы «да что-то у него времени не было, долго очень». Данный ответ, как отметил глава МИД России, свидетельствует об истинном отношении лидера Украины к ходу российско-украинских переговоров.

«Это лишний раз показывает, как он сам относится к переговорам, когда он пафосно заявляет, о том, что он всегда предпочитает мир», - подытожил Сергей Лавров.

Немногим ранее сообщалось, что министр внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров обсудит с генсеком ООН на переговорах ход спецоперации РФ на Украине.

В частности, во время встречи внимание сторон будет акцентировано на поддержке РФ деятельности ООН и положений ее устава, а также центральной координирующей роли всемирной организации в мировых делах.

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