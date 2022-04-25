Лавров назвал недопустимость ядерной войны принципиальной позицией РФ

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Принципиальная позиция РФ состоит в том, что начало ядерной войны нельзя допустить. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД уточнил, что в первом месяце этого года «пятерка» постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций назвала ядерную войну недопустимой. Как отметил российский министр, в настоящее время риски в этой сфере довольно значительны, и было бы крайне нежелательно, чтобы их искусственно раздували заинтересованные стороны.

«Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», - обозначил дипломат в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Ранее Лавров ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы существующей готовности России применить ядерное оружие в ходе спецоперации. Он назвал украинского лидера «не совсем адекватным человеком» и заметил, что страна рассматривает возможность использования только обычного вооружения.