Глава ДНР заявил, что на «Азовстали» находится около 400 иностранных наемников

Также Денис Пушилин отметил, что сидящим в блокаде на территории «Азовстали» украинским националистам в силу разных причин «осталось недолго».

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе находится около 400 иностранных наемников.

«Ну а общее количество, тут по-прежнему, та информация, которая у нас есть, она, скажем так, не обновлялась, это порядка 400 человек иностранных наёмников, которые продолжают там находится», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», комментируя ситуацию на «Азовстали».

Еще Денис Пушилин отметил, что сидящим в блокаде на территории «Азовстали» украинским националистам в силу разных причин «осталось недолго».

Также в Донецкой Народной Республике заявили о неспособности киевского режима восполнить огромные потери живой силы в рядах ВСУ.

Ранее «Звезда» показывала, как выглядит занятая противником «Азовсталь» с высоты птичьего полета.