В ДНР заявили о неспособности Киева восполнить огромные потери живой силы в рядах ВСУ

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Вооруженные силы Украины понесли невосполнимые потери. Об этом заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба.

«Те потери, которые у них, они не пополняются, они просто призвали тех резервистов, которые когда-то служили, и они их отправляют. Это просто, как сказать, овцы на съедение волкам, потому что они не сопротивляются, они пачками гибнут, пачками попадают в места заключения, поэтому тут толку от них нет», - цитирует Авидзбу РИА Новости.

По его словам, вначале были боеспособные бригады, которые оказывали сопротивление, но сейчас их сняли из-за того, что у них огромные потери и сломленный моральный дух и они ротировались.

«Они их отправили, чтобы как-то их пополнить из других резервов, еще что-то. Но это все равно вернется уже не то боеспособное подразделение, которые было, и говорить, что у них там нет потерь или еще что-то, это крайне глупо», - сказал Авидзба.

Ранее в Минобороны России рассказали об успехах оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине.