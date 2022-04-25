Армия Украина потеряла 2 526 танков и других боевых бронированных машин с начала спецоперации Кроме того, с начала спецоперации уничтожены 141 украинский самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотников, 265 ЗРК. © Видео: Министерство обороны России © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: С начала проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине противник потерял 2 526 танков и других боевых бронированных машин, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Кроме того, с начала спецоперации уничтожены 141 украинский самолет, 110 вертолетов, 566 беспилотников, 265 ЗРК. Официальный представитель Минобороны рассказал и об успехах оперативно-тактической и армейской авиации. По его словам, удалось поразить 56 военных объектов Украины. Также генерал-майор сообщил об уничтожении объектов НПЗ и хранилищ нефтепродуктов в городе Кременчуг высокоточным оружием. Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика