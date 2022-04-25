В МО РФ сообщили об уничтожении объектов НПЗ и хранилищ нефтепродуктов в городе Кременчуг

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Вооруженные силы РФ уничтожили высокоточным оружием объекты НПЗ и хранилища нефтепродуктов в Кременчуге, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск», - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, за ночь высокоточными ракетами воздушного базирования поражены шесть военных объектов Украины. Среди них опорные пункты и места сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также склады боеприпасов в Харьковской области.

Ранее «Звезда» рассказала о работе знаменитых ракетных комплексов «Искандер», ракеты которых всегда достигают цели в ходе спецоперации на Украине. Практически ежедневно комплексы наносят разрушительные по своей силе, а главное - высокоточные удары по военным объектам украинских войск, методично уничтожая инфраструктуру противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов