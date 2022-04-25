Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ поразила 56 военных объектов Украины

По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, уничтожены до 160 человек личного состава и 23 единицы бронетехники, автомобилей и артиллерийских орудий.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Минобороны России

В Минобороны России рассказали об успехах оперативно-тактической и армейской авиации в ходе специальной военной операции на Украине. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 56 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления, 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также топливное хранилище в районе населенного пункта Новая Дмитровка», - заметил Конашенков.

Он добавил, что уничтожены до 160 человек личного состава и 23 единицы бронетехники, автомобилей и артиллерийских орудий.

Также Конашенков сообщил, что Украина потеряла 2 526 танков и других боевых бронированных машин за все время специальной военной операции по защите Донбасса.

Кроме этого, высокоточным оружием были уничтожены объекты нефтеперерабатывающего оружия и хранилища нефтепродуктов в городе Кременчуг на Украине.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов