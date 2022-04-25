Подразделения артиллерии выполнили 967 огневых задач за сутки в рамках спецоперации

В Минобороны России уточнили, что поражены 33 пункта управления, 929 опорных пунктов и районов скопления войск, а также пять складов вооружения и боеприпасов.

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В Минобороны рассказали об успехах артиллеристов в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Подразделениями артиллерии за сутки выполнены 967 огневых задач. Поражены 33 пункта управления, 929 опорных пунктов, районов скопления живой силы и военной техники, а также пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов», - заметил Конашенков.

Он добавил, что были уничтожены высокоточным оружием объекты нефтеперерабатывающего завода в украинском городе Кременчуг. Также были уничтожены хранилища нефтепродуктов, с которых осуществлялось снабжение украинской военной группировки.

Кроме этого, Конашенков сообщил о потерях украинской бронетехники в ходе специальной военной операции - всего Украина недосчиталась 2 526 танков и других боевых бронированных машин.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов