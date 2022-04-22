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В Москве после двухлетнего перерыва возобновляют проведение фестивалей

Иван Линдеманн
09:23 22.04.2022
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что общая ситуация с COVID-19 по всей стране улучшается, тем не менее говорить о полном завершении пандемии еще рано.
В Москве после двухлетнего перерыва возобновляют проведение фестивалей
© Фото: Pixabay
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В Москве после двухлетнего перерыва возобновляют проведение фестивалей без ковидных ограничений. Об этом объявил Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что уже завтра состоится московский фестиваль «Пасхальный дар».

«Наконец-то после вынужденного перерыва 2020-21 гг. главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций», - написал он в своем блоге.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что общая ситуация с COVID-19 по всей стране улучшается, тем не менее говорить о полном завершении пандемии еще рано. Новых штаммов коронавируса в России не зарегистрировано, добавили в ведомстве.

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