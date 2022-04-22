В стране и мире Коронавирус В Москве после двухлетнего перерыва возобновляют проведение фестивалей Иван Линдеманн Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что общая ситуация с COVID-19 по всей стране улучшается, тем не менее говорить о полном завершении пандемии еще рано. © Фото: Pixabay Читайте нас на: В Москве после двухлетнего перерыва возобновляют проведение фестивалей без ковидных ограничений. Об этом объявил Сергей Собянин. Мэр сообщил, что уже завтра состоится московский фестиваль «Пасхальный дар». «Наконец-то после вынужденного перерыва 2020-21 гг. главный благотворительный фестиваль Москвы пройдет без всяких ограничений. Без надоевших масок и социальных дистанций», - написал он в своем блоге. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что общая ситуация с COVID-19 по всей стране улучшается, тем не менее говорить о полном завершении пандемии еще рано. Новых штаммов коронавируса в России не зарегистрировано, добавили в ведомстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика