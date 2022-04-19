В Роспотребнадзоре не считают, что пандемия полностью прекратилась

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Общая ситуация с COVID-19 по всей России улучшается, тем не менее говорить о полном завершении пандемии еще рано. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора.

«Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится. Коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что на прошлой неделе число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией составило 76 233. Это на 20,4% ниже, чем на позапрошлой неделе, и на 35,5% ниже среднего показателя за месяц. Средний уровень заболеваемости по стране составляет около 52 человек на 100 тысяч населения, его превышение наблюдается в 43 субъектах РФ.

Ранее Роспотребнадзор заявил об отмене норматива по охвату тестированием на наличие новой коронавирусной инфекции.