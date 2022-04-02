Песков: одна из основных целей спецоперации на Украине - спасение ЛДНР

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Одна из главных задач спецоперации РФ по защите ЛДНР - восстановление границ республик, зафиксированных в Конституциях государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Одна из главных целей операции - это собственно спасение этих республик и восстановление их государственности в границах 2014 года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в Конституции и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам заявил о необходимости принять решение о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а спустя два дня объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.