Песков: Shell не может покупать газ у РФ из-за издержек антироссийской политики Лондона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отсутствие возможности у британской компании Shell покупать российский газ является следствием антироссийской политики Лондона.
«Лондон хочет быть лидером всего антироссийского. Хочет даже быть впереди Вашингтона! Вот и издержки!», - цитирует ТАСС заявление Пескова.
Так пресс-секретарь прокомментировал решение Великобритании о введении санкций против ГПБ, что сделало невозможным для британской компании покупку российского газа за рубли, в то время как ЕС воздержался от введения санкций в отношении банка.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Центробанку, кабмину и компании «Газпром» к 31 марта принять меры по изменению валюты платежа за поставки газа в определенные страны на российский рубль и новые правила оплаты за российский газ в рублях уже вступили в силу для стран, которые ввели ограничительные меры против РФ.