Кремль: РФ окажет Минску поддержку в случае нападения на Белоруссию

Также Москва воспримет агрессивные действия по отношению к Белоруссии в свою сторону.

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Российская сторона готова оказать поддержку Белоруссии, если на республику будет совершено нападение, при этом РФ воспримет подобные действия как агрессию в свою сторону. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с вами объединены взаимными обязательствами: во-первых, в рамках нашего Союзного государства, и, кроме того, в рамках ОДКБ», - сказал Песков в эфире телеканала «Беларусь - 1», отвечая на вопрос, какие шаги предпримет РФ в случае нападения на Белоруссию.

Официальный представитель Кремля добавил, что взаимная поддержка России и Белоруссии - это абсолютная константа, которая не должна подвергаться каким-либо сомнениям. Напомним, пресс-секретарь российского лидера заявлял, что президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко имеют уникальные отношения.

Кроме этого, Дмитрий Песков сообщал, что Москва обладает сведениями о созданной вокруг территорий РФ и Белоруссии сети лабораторий, которая разрабатывает проекты по созданию новых видов биологического оружия.