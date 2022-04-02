Песков: вокруг РФ и Белоруссии создана сеть лабораторий по разработке биооружия против ряда этносов

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Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обладает сведениями о созданной вокруг территорий РФ и Белоруссии сети лабораторий, которая разрабатывает проекты по созданию новых видов биологического оружия. Как отметил Песков, оно предназначено для уничтожения ряда определенных этносов.

«Сейчас уже мы обладаем данными, что, собственно, в рамках этой программы, которая финансируется Пентагоном, вокруг нас, вокруг России, в том числе вокруг Белоруссии, создана целая сеть биолабораторий, которая работает не только над чрезвычайно опасными патогенами, микробами, вирусами, но она работает над проектами по изобретению новых видов оружия, биологического оружия, которое нацелено против определенных этносов», - объяснил пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала «Беларусь - 1».

Напомним, Дмитрий Песков заявил, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса демилитаризация Украины идет полным ходом.

До этого Министерство обороны России обнародовало список американцев, которые принимали участие в разработке биологического оружия в украинских лабораториях. В работе над оружием принимало участие большое число сотрудников американского агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) - как действующих, так и бывших.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.