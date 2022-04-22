Ракетные войска и артиллерия выполнили 1 285 огневых задач за ночь в рамках спецоперации
По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, уничтожено 9 складов горючего и 37 пунктов управления. Также нанесено поражение 1221 опорному пункту и местам скопления войск Украины.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
В Минобороны России рассказали о работе ракетных войск и артиллерии в ходе специальной военной операции. Это сделал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнено 1285 огневых задач», - заметил он.
По словам Конашенкова, уничтожено 9 складов горючего и 37 пунктов управления. Также нанесено поражение 1221 опорному пункту и местам скопления войск Украины.
Также официальный представитель Минобороны России заявил об уничтожении до батальона украинских боевиков ракетами «Калибр».
Кроме этого как отметил Конашенков, высокоточным оружием был уничтожен украинский С-300.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов