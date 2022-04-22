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В Минобороны России заявили об уничтожении украинского С-300 высокоточным оружием

10:33 22.04.2022
В общей сложности, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации было уничтожено 257 зенитных ракетных комплексов ВСУ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 ВСУ высокоточным оружием в районе Новоселовки. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам. В районе населенного пункта Новоселка уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300», - сказал он в ходе брифинга.

В общей сложности, по данным российского оборонного ведомства, с начала проведения спецоперации были уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 520 БПЛА, 257 зенитных ракетных комплексов, 2 448 танков и других боевых бронемашин, 271 установка РСЗО, 1 062 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2289 единиц военной автоспецтехники.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения установок ЗРК С-300 вооруженных сил Украины. По ним был нанесен удар высокоточным артиллерийским оружием.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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