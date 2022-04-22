В МО РФ заявили об уничтожении до батальона украинских боевиков ракетами «Калибр»

Также высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам, сообщили в Минобороны.

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Вооруженные силы РФ ударом ракет «Калибр» уничтожили до батальона личного состава противника с вооружением и военной техникой в районе железнодорожной станции Мелиоративное. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме этого, по его словам, были нанесены и удары ракетами воздушного базирования.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по трем украинским военным объектам», - добавил он.

В районе Новоселки уничтожен украинский ЗРК С-300, а в районе Александровки поражен командный пункт и район сосредоточения живой силы и военной техники. Также ракетой «воздух-воздух» сбит беспилотник противника.

Ранее Минобороны показало залп ракет «Калибр» с малого ракетного корабля Черноморского флота. Запущенные высокоточные ракеты наносили очередной удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в рамках спецоперации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов