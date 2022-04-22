Армия Оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила еще 58 военных объектов Украины По словам официального представителя МО РФ Игоря Конашенкова, среди этих объектов - четыре пункта управления, три хранилища топлива и 51 район сосредоточения войск противника. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Минобороны России сообщили об успехах оперативно-тактической авиации ВКС РФ в ходе спецоперации. Это сделал официальный представитель МО России Игорь Конашенков. «Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них: четыре пункта управления, три топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы и украинской военной техники», - заявил Конашенков. Также официальный представитель Минобороны России отметил, что средства ПВО ВС РФ сбили семь украинских беспилотников и ракету «Точка-У». Кроме этого, по его словам, ракетами «Калибр» было уничтожено до батальона украинских боевиков в районе железнодорожной станции Мелиоративное. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика