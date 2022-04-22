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Российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников и ракету «Точка-У»

10:38 22.04.2022
Также в Минобороны России сообщили об уничтожении украинского ЗРК «С-300».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников в районах Старомайорского, Ясиноватой, Старомихайловки и Калиновки в ДНР, а также Александровки и Токарево в Херсонской области.  Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Кроме того, в районе населенного пункта Донецкое расчетом зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" сбита в воздухе украинская тактическая ракета "Точка-У"», - добавил он.

Также официальный представитель Минобороны сообщил об уничтожении украинского ЗРК «С-300». По данным российского военного ведомства всего с начала спецоперации на Украине уничтожены 140 самолетов, 106 вертолетов, 520 беспилотников.

Ранее Минобороны показало залп ракет «Калибр» с малого ракетного корабля Черноморского флота. Запущенные высокоточные ракеты наносили очередной удар по объектам военной инфраструктуры ВСУ в рамках спецоперации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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