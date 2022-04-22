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Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

Анна Касаткина
00:53 22.04.2022
Финские политики 21 апреля обсудили вопрос с коллегами из Швеции.
Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели
© Фото: Vadim Morozov, Unsplash
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Финляндия в ближайшее время отправит заявку на членство в НАТО. Об этом заявил журналистам зампред комитета по иностранным делам финского парламента, экс-глава МИД страны Эркки Туомиоя.

В четверг, 21 апреля, представители Финляндии встретились с коллегами из Швеции: спикером парламента Андреасом Норленом, главой МИД Анн Линде, министром обороны Петером Хультквистом и представителями комитетов по иностранным делам и обороне.

Туомиоя, по его словам, проинформировал коллег о том, что большинство в обществе и парламенте поддерживает идею о вхождении Финляндии в альянс.

«Это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной», - пояснил он.

Министр отметил, что он сказал об этом коллегам, невзирая на то, считает ли он сам идею о присоединении к НАТО хорошей или плохой. Председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо в свою очередь заявил, что шведы были удовлетворены тем, что Финляндия дает четкий сигнал идти в ногу с соседями, , пишет центральная финская газета Helsingin Sanomat.

Ранее в МИД РФ рассказали, что проинформировали Швецию и Финляндию о последствиях вступления в НАТО. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в свою очередь отмечал, что при присоединении этих стран к альянсу у России станет больше официально зарегистрированных противников, протяженность сухопутных границ между альянсом и РФ увеличится.

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