МИД России предупредил Швецию и Финляндию о последствиях их вступления в НАТО

Официальный представитель МИД РФ не уточнила, о каких именно последствиях идет речь.

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Россия проинформировала Швецию и Финляндию о последствиях в случае вступления стран в НАТО, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы свои предупреждения все сделали - и публично, и по двусторонним каналам. Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет», - сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

Представитель МИД утверждает, что «Брюссель под эгидой США втягивал» Швецию и Финляндию в НАТО давно, проводя военные учения, инструктажи, тренинги и формируя общественное мнение.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО у России станет больше официально зарегистрированных противников и увеличится протяженность сухопутных границ между альянсом и РФ.