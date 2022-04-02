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Песков сообщил, что демилитаризация Украины идет полным ходом

Елизавета Потейчук
20:37 02.04.2022
Пресс-секретарь президента РФ указал, что во многом военная инфраструктура ВСУ разрушена в ходе спецоперации.
Песков сообщил, что демилитаризация Украины идет полным ходом
© Фото: Геннадий Дубовой РИА Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе специальной военной операции по защите Донбасса демилитаризация Украины идет полным ходом. Официальный представитель Кремля обратил внимание, что во многом военная инфраструктура ВСУ разрушена.

«Демилитаризация действительно идет полным ходом. И военный потенциал, военная инфраструктура Украины во многом разрушена в ходе спецоперации наших вооруженных сил. Это действительно одна из целей этой спецоперации. Очень важная цель», - сказал Песков в эфире телеканала «Беларусь - 1».

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера отметил, что Украина - недружественная страна ни для РФ, ни для Белоруссии.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко имеют уникальные отношения. Он добавил, что оба президента переживают за происходящее на Украине равно как и осознают разногласия, которые могу появиться между странами.

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