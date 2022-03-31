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В МО РФ назвали конкретных должностных лиц США, участвовавших в создании компонентов биооружия на Украине

16:36 31.03.2022
В работе над оружием принимало участие большое число сотрудников американского агентства DTRA, заявили в оборонном ведомстве.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны России обнародовало список американцев, которые принимали участие в разработке биологического оружия в украинских лабораториях. Об этом заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. В работе над оружием принимало участие большое число сотрудников американского агентства по сокращению военной угрозы (DTRA) - как действующих, так и бывших.

«Одной из ключевых фигур является Роберт Поуп - на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же - автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов», - заявил Кириллов.

Координацией военно-биологических проектов и подбором персонала руководила глава офиса DTRA на Украине Джоанна Уинтрол. Вопросы модернизации лабораторий курировал Скотт Торнтон - он консультировал персонал по вопросам обращения с опасными патогенами в рамках DTRA. Вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Дэвид Мустра, который связан с компанией Metabiota, работавшей над прогнозированием вспышек инфекционных заболеваний. На территории Украины Metabiota была представлена Мэри Гуттиери - вице-президентом компании.

«В продолжение - украинское подразделение компании Black and Veach, которое возглавляет Лэнс Липпенкотт. Он же является основным контактным лицом для должностных лиц Министерства обороны и Министерства здравоохранения Украины», - заявил Кириллов.

Также Кириллов сообщил, что США рассматривают развивающиеся страны как полигон для испытаний компонентов биологического оружия.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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