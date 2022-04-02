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СК РФ заочно обвинил в геноциде русскоязычного населения в Донбассе высокопоставленных военных Украины

Елизавета Потейчук
20:24 02.04.2022
В числе обвиняемых - первый замминистра обороны Украины и два экс-главы военного ведомства.
СК РФ заочно обвинил в геноциде русскоязычного населения в Донбассе высокопоставленных военных Украины
© Фото: sledcom.ru
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Следственный комитет России заочно предъявил обвинения в геноциде гражданского русскоязычного населения 22 лицам из числа высокопоставленных украинских военнослужащих, причастных к гибели мирных жителей Донбасса. В число обвиняемых попали, в частности, министр обороны Украины Валерий Гелетей с июля по октябрь 2014 года, министр обороны Украины Степан Полторак с октября 2014 года по август 2019 года и действующий первый заместитель главы военного ведомства Иван Руснак.

«В нарушение Конвенции 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него» и других международно-правовых актов, осуждающих геноцид, украинские военные, занимавшие руководящие должности, отдавали приказы, а другие ими руководствовались с целью полного уничтожения национальной группы русскоязычных граждан, проживающих на территории Луганской и Донецкой народных республик», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Напомним, до этого СК России возбудил уголовное дело по факту удержания заложников в роддоме в Мариуполе. По данным следствия, боевики 1 апреля обстреляли здание роддома на улице Пашковского.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиационного удара украинских боевиков по гражданскому объекту хранения нефтепродуктов на окраине Белгорода и установить виновных.

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