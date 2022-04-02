СК возбудил уголовное дело по факту удержания националистами заложников в роддоме Мариуполя

В здании роддома находится около 100 мирных жителей, националисты согнали их в подвал роддома.

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту удержания заложников в роддоме в Мариуполе. По данным следствия, боевики 1 апреля обстреляли здание роддома на улице Пашковского. После здание было захвачено - внутри находится около 100 мирных жителей, националисты согнали их в подвал.

«Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 206 УК РФ ("Захват двух и более заложников")», - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил фиксировать и расследовать причины и обстоятельства осады роддома в Мариуполе украинскими боевиками. В учреждении находятся порядка сотни человек, включая 37 детей, из которых пять - новорожденные.