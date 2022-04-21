В стране и мире Spiegel предрек Шольцу отставку из-за ситуации вокруг Украины Иван Линдеманн Причина этого - отказ Берлина поставлять Киеву тяжелое вооружение. © Фото: Clemens Bilan, globallookpress Читайте нас на: Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка. Такое мнение выразило издание Spiegel. Причина этого - отказ Берлина поставлять Украине тяжелое вооружение. Издание пишет, что в правящих кругах ФРГ обострилась политическая борьба. Оппозиционные партии планируют принять резолюцию о поставках такого вооружения, но в обход мнения канцлера. «Фактически это означает вопрос о доверии Шольцу большинства в Бундестаге», - отмечается в статье. Несколько дней назад Шольц после переговоров с Джо Байденом и лидерами западных стран заявил, что НАТО не должен становиться стороной конфликта. Тем временем рейтинги нового канцлера продолжают стремительно падать. По последним данным, почти половина немцев недовольны работой Шольца. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика