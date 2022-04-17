Опрос: почти половина немцев недовольны Шольцем

Так, согласно проведенному опросу, Олафом Шольцем и правительством Германии довольны только 38% и 35% граждан соответственно.

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В Германии растет число недовольных работой как правительства, так и федерального канцлера Олафа Шольца. Согласно социальному опросу, почти половина жителей страны остаются неудовлетворенными результатами деятельности Шольца.

По сообщению РИА Новости, было проведено исследование для газеты Bild am Sonntag институтом изучения общественного мнения Insa. Согласно ему, удовлетворительно оценивают работу канцлера Германии только 38% опрошенных, недовольны - 49% респондентов.

Относительно работы федерального правительства результаты опроса таковы, что довольными являются только 35% респондентов. Не удовлетворительно высказались 55% опрошенных.

Всего в исследовании приняли участие 1002 человека. Статистическая погрешность и период проведения исследования не уточняются. Однако отмечается, что результаты опроса стали самыми низкими для немецкого канцлера с того момента, как он возглавил правительство в декабре 2021 года.

Сутками ранее сообщалось о рекордно низком доверии американцев к президенту США Джо Байдену. Так, по информации СМИ, рейтинг действующего главы государства, оказался ниже, чем показатели всех его предшественников в аналогичный период нахождения на посту.

Как указал телеканал CNN, изучивший опросы четырех различных организаций, проведенные на уходящей неделе, американское общество доверяет Байдену примерно на 41%. Один из опросов и вовсе показал лишь 33% доверия.