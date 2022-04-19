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Шольц после разговора с Байденом: НАТО не будет участвовать в боевых действиях на Украине

Максим Цепков
20:30 19.04.2022
Однако Запад планирует продолжить оказание финансовой и военной поддержки Украине.
Шольц после разговора с Байденом: НАТО не будет участвовать в боевых действиях на Украине
© Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с Джо Байденом и лидерами западных стран заявил, что НАТО не должна становиться стороной конфликта.

«Мы все едины в этом - масштабная поддержка Украины, но никакого участия НАТО в войне», - приводит слова немецкого лидера РИА Новости.

При этом Шольц дополнил, что Запад продолжит оказывать финансовую и военную поддержку Украине в свете новой фазы спецоперации РФ. Объемы такой поддержки могут составить 50 млрд евро.

Согласно недавно проведенному опросу, лишь треть населения Германии положительно оценивают работу федерального канцлера Олафа Шольца. Недовольных деятельностью Шольца насчитывается 49% респондентов.

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