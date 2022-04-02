Минобороны: ВС РФ вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области

Помимо этого на замаскированных стоянках аэродрома уничтожены несколько украинских боевых вертолетов и самолет, сообщило МО РФ.

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В ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса российские военнослужащие вывели из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожены обнаруженные на его замаскированных стоянках несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения», - добавил представитель военного ведомства.

Напомним, сегодня днем высокоточными ракетами воздушного базирования ВС РФ были уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, предназначавшиеся для усиления группировки украинской армии в Донбассе. Также ранее средства противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбили украинский вертолет Ми-24 и 4 беспилотника.

Кроме того, корреспондент «Звезды» Константин Исаев показал, как работает военно-полевой госпиталь РФ в приграничной зоне. Съемочная группа телеканала побывала почти на передовой, где нашим врачам приходится работать практически в полевых условиях.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.