Помощь для всех: как работает военно-полевой госпиталь РФ в приграничной зоне

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Приграничная зона. Военно-полевой госпиталь. Весенняя распутица, второй день идет непрерывный дождь. Такие мобильные медицинские модули разворачивают на любых крупных учениях. Но дело в том, что сейчас совсем не учения.

Съемочная группа «Звезды» побывала почти на передовой, где нашим врачам приходится работать практически в полевых условиях. Притом, помогают медики не только российским бойцам и местным жителям, но и тем, кто воюет с другой стороны.

Российская армия не только не «утюжит» массированными ударами целые жилые районы, как привыкли это делать украинские националисты. На каждом участке наступления любой из наших бойцов прикроет. Гуманитарные грузы и медицинская помощь предоставляются всем, кто нуждается.

Эти врачи - достойные наследники и Пирогова и Вишневского. Извлечение осколков, полостные операции - это привычная работа, даже в полевых условиях спецоперации.

«Бывает, что поступают с какими-то соматическими заболеваниями. В принципе, весь объем необходимой диагностической помощи и лекарственной базы имеем. При необходимости оказываем помощь. Мне без разницы, кто передо мной. Главное, что это - человек», - рассказал врач.

Но есть и те, кто доставляет раненых с передовой до госпиталя. Служба вроде и незаметная, однако не для тех, кто был спасен.

«Главная моя задача - я вывожу раненых. Чем больше я спасу народу, тем чувствую себя лучше и полезнее», - признался один из специалистов.

И так ежедневно и почти круглосуточно. Наши военные врачи оказывают ее всем, кто в ней нуждается.

Материал подготовили Алиса Краузова и Николай Баранов