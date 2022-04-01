Армия Армия Армия

В Минобороны РФ сообщили о сбитом Ми-24 и 4 беспилотниках ВСУ

19:54 01.04.2022
Согласно сообщению официального представителя МО, российские средства ПВО сбили Ми-24 в районе Гуляй Поле, а 4 беспилотника в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Средства противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбили украинский вертолет Ми-24 и 4 беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению представителя российского оборонного ведомства, украинский вертолет Ми-24 был сбит в воздухе в районе Гуляй Поле, а 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков.

Ранее в МО РФ рассказали об уничтожении украинского вертолета и восьми беспилотных летательных аппаратов, включая «Байрактар». Согласно заявлению, высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:49 Армия
Видео
ВС РФ уничтожили крупные хранилища топлива в Константиновке, Славуте и Тернополе
16:22 В стране и мире
В Словакии допустили возможность оплаты в рублях за российский газ
18:20 В стране и мире
Совбез РФ: корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе из-за ситуации с минами
17:38 В стране и мире
Премьер Грузии заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против РФ
18:08 Армия
МО РФ: фейки о якобы преступлениях ВС РФ в Буче появились только после прибытия в город СБУ
Популярное
В Минобороны РФ опровергли обвинения Киева в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча
МО РФ: российские подразделения вышли из Бучи за 4 дня до появления в СМИ «свидетельств преступлений»
Видео
Экипажи Ка-52 ВКС РФ нанесли удар по замаскированным позициям ВСУ: кадры уничтожения
Мединский заявил, что Украина стала реалистичнее смотреть на вопрос безъядерного статуса
Видео
В Москве дерево рухнуло на девочку
Видео
МО РФ: 31 марта более 100 националистов и наемников уничтожены в Харькове ударом «Искандера»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.