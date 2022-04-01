В Минобороны РФ сообщили о сбитом Ми-24 и 4 беспилотниках ВСУ

Согласно сообщению официального представителя МО, российские средства ПВО сбили Ми-24 в районе Гуляй Поле, а 4 беспилотника в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков.

© Видео: Минобороны РФ © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Средства противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбили украинский вертолет Ми-24 и 4 беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению представителя российского оборонного ведомства, украинский вертолет Ми-24 был сбит в воздухе в районе Гуляй Поле, а 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков.

Ранее в МО РФ рассказали об уничтожении украинского вертолета и восьми беспилотных летательных аппаратов, включая «Байрактар». Согласно заявлению, высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов