В Минобороны РФ сообщили о сбитом Ми-24 и 4 беспилотниках ВСУ
Средства противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбили украинский вертолет Ми-24 и 4 беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По сообщению представителя российского оборонного ведомства, украинский вертолет Ми-24 был сбит в воздухе в районе Гуляй Поле, а 4 украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков.
Ранее в МО РФ рассказали об уничтожении украинского вертолета и восьми беспилотных летательных аппаратов, включая «Байрактар». Согласно заявлению, высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Материал подготовили: Игнат Далакян и Николай Баранов