В ДНР заявили о 26 погибших гражданских после обстрела азовцами* больницы в Мариуполе

Как сообщается, оперативная группа военных экспертов совместно с представителями СК России продолжают работу по документированию последствий агрессии Вооруженных формирований Украины.

© Фото: СК РФ

На территории больницы №4 в Мариуполе обнаружены тела 26 гражданских лиц, которые стали жертвами обстрелов со стороны украинского националистического батальона «Азов»*. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в СЦКК.

«Всего, на территории 8 метров вдоль здания медицинского учреждения было обнаружено 26 погибших гражданских лиц», - говорится в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В настоящее время, как сообщается, оперативная группа военных экспертов совместно с представителями СК России продолжают работу по документированию последствий агрессии Вооруженных формирований Украины по отношению к мирным жителям и гражданским объектам Мариуполя.

Накануне СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело. В совершении преступления подозреваются военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

С 24 февраля на территории Украины проводится специальная военная операция. Как накануне объяснил Владимир Путин, начать ее Россию заставила именно трагедия в Донбассе.

* «Азов» - организация украинских националистов, запрещенная в России