Следователи СК РФ обнаружили десятки тел мирных жителей в больнице Мариуполя после обстрела ВСУ

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

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Военные следователи провели осмотр больницы в Мариуполе, которая подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ. Ранее в помещениях клиники были найдены десятки тел погибших мирных жителей. По данному факту возбуждено уголовное дело. В совершении преступления подозреваются военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

«В отношении военнослужащих 36 бригады морской пехоты ВСУ (войсковая часть А-2802) возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... применение запрещенных средств и методов ведения войны. ... В ходе сбора доказательств указанной противоправной деятельности военные следователи Следственного комитета Российской Федерации провели осмотр мариупольской городской больницы № 4, где обнаружили десятки тел мирных жителей», - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

С 24 февраля на территории Украины проводится специальная военная операция. О ее начале президент Владимир Путин сообщил во время телеобращения к россиянам. Как отметил глава государства, главными целями проводимых мероприятий является защита мирных жителей юго-востока Украины, демилитаризация и денацификация соседней страны.