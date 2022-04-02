Песков заявил, что переоценка отношений Европы и РФ не наступит в ближайшее время

По словам официального представителя Кремля, осознание того, что европейцы сами ответственны за судьбу своего континента, придет к ним, когда они «протрезвеют».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что когда европейцы «протрезвеют», и к ним придет осознание, что они сами несут ответственность за судьбу собственного континента, наступит время для переоценки отношений с Москвой и диалога. Но все-таки это не ближайшая перспектива, отметил он.

«Когда чуть-чуть европейцы протрезвеют от американского бурбона и когда они все-таки подумают, что мы сами должны заботиться о судьбах нашего континента, Европы, даже Евразии, тогда придет - это не ближняя перспектива, - но тогда придет время все-таки переоценки наших отношений и выхода в состояние диалога», - подчеркнул официальный представитель Кремля в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что Российская Федерация укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее. Также до этого в Кремле заявили о том, что на Западе происходит бандитский отъем российской собственности.