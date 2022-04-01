Песков: РФ укрепит западные рубежи, чтобы поддерживать необходимый паритет

По словам Пескова, РФ укрепление западных рубежей будет сделано так, «чтобы никому не приходило в голову напасть на нас».

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Российская Федерация укрепит свои западные рубежи таким образом, чтобы поддерживать необходимый паритет и чтобы «никому не приходило в голову напасть» на нее. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Шойгу докладывал Путину, что у них (стран НАТО - ред.) укрепляется военный потенциал на наших западных границах. И Путин дал поручение Шойгу, и наше Министерство обороны сейчас работает над этим, разработать план по ответному увеличению и укреплению нашего военного потенциала на западных рубежах», - рассказал Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Ранее Министерство обороны Российской Федерации показало кадры поражения украинских установок С-300 российским высокоточным оружием. Согласно заявлению МО РФ пораженные украинские установки находились на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, когда по ним был нанесен удар высокоточным артиллерийским оружием.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.