Компания Procter & Gamble ограничила деятельность в России

Компания Procter & Gamble приняла решение не продолжать капитальные вложения в РФ. Кроме того, количество доступных на рынке продуктов будет сокращено из-за обострившейся ситуации на Украине.

«Мы не будем продолжать новых инвестиций в Россию и приостанавливаем работу по продвижению, медиа и рекламную активность», - говорится в заявлении, передает РИА Новости.

Также подчеркивается, что работа по сокращению активности компании в России продолжится. Кроме того, как утверждается в заявлении, P&G продолжит поддерживать российских работников, «на долю которых выпали испытания и неуверенность в собственном будущем».

Procter & Gamble принадлежат бренды продуктов личного, базового ухода: Pampers, Always, Tampax, Braun, Gillette, Pantene.

Несколькими днями ранее французская продовольственная компания Danone приостановила инвестиционные проекты в России. При этом поставки молочных продуктов и детского питания, как отмечалось, продолжатся.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Донецкой и Луганской народных республик. Впоследствии в Кремле обратили внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.