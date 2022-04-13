Матвиенко опровергла обсуждение вопроса о национализации имущества ушедших из РФ компаний

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Совет Федерации РФ не обсуждает вопрос о национализации имущества иностранных компаний, приостановивших свою деятельность на территории России. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Конечно, нам не хочется превращаться в рейдеров - таких, как ведут себя наши оппоненты. Но это же недопустимо - национализировать чужую собственность... Мне кажется, здесь нужны новые инструменты и более решительные со стороны правительства», - заявила Матвиенко.

Ранее первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что подавляющее большинство иностранных компаний хотят продолжить свою деятельность в России. Он отметил, что уже общался с представителями некоторых компаний - по его словам, они заняли выжидательную позицию и следят за развитием событий.