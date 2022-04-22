«Мариуполь. Освобождение»: Минобороны РФ рассекретило документы о спасении города в 1943 году

Минобороны России запускает новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение», посвященный одному из важнейших эпизодов Донбасской операции 1943 года.
В разделе представлены оперативные документы советского командования из Центрального архива, раскрывающие замысел наступательных операций, в том числе знаменитого Мариупольского десанта; журналы боевых частей и соединений, освобождавших город; наградные материалы на красноармейцев и краснофлотцев, принявших участие в сражении за Мариуполь; а также сведения о зверствах немецко-фашистских оккупантов в отношении горожан и пленных военнослужащих Красной Армии, свидетельствующий о кровавой преемственности между тогдашними нацистами и сегодняшними украинскими радикалами.
«Наши войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, сломили упорное сопротивление противника и овладели городом и портом Мариуполь», - гласит сводка информбюро от 10 сентября 1943 года.
Освободив Мариуполь от немецко-фашистских захватчиков, советские воины освободили и мирных жителей города от ужасов немецкой оккупации.
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