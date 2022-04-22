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«Мариуполь. Освобождение»: Минобороны РФ рассекретило документы о спасении города в 1943 году

Ян Брацкий
00:01 22.04.2022
Публикация из фондов Центрального архива Минобороны России рассекреченных документов об освобождении Мариуполя направлена на защиту исторической правды и противодействие фальсификациям истории.
«Мариуполь. Освобождение»: Минобороны РФ рассекретило документы о спасении города в 1943 году
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России запускает новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение», посвященный одному из важнейших эпизодов Донбасской операции 1943 года.

В разделе представлены оперативные документы советского командования из Центрального архива, раскрывающие замысел наступательных операций, в том числе знаменитого Мариупольского десанта; журналы боевых частей и соединений, освобождавших город; наградные материалы на красноармейцев и краснофлотцев, принявших участие в сражении за Мариуполь; а также сведения о зверствах немецко-фашистских оккупантов в отношении горожан и пленных военнослужащих Красной Армии, свидетельствующий о кровавой преемственности между тогдашними нацистами и сегодняшними украинскими радикалами.

«Наши войска, наступающие вдоль побережья Азовского моря, сломили упорное сопротивление противника и овладели городом и портом Мариуполь», - гласит сводка информбюро от 10 сентября 1943 года.

Освободив Мариуполь от немецко-фашистских захватчиков, советские воины освободили и мирных жителей города от ужасов немецкой оккупации.

© Минобороны России

Во время нее нацисты, как и их сегодняшние идеологические последователи на Украине, совершали чудовищные преступления и издевательства над мирным населением.

«В первый день оккупации 8 октября 1941 года фашисты захватили 26 первых попавшихся им граждан и в центре города во дворе здания бывшего НКВД замучили их. Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы и полуживыми замуровали в стенах подвала. Через 13 дней эти трупы раскопали и показывали населению под видом жертв НКВД», - приводятся сведения из акта о зверствах и злодеяниях оккупантов.

Нередко немецкие пропагандисты для создания фейков проводили жестокие манипуляции над мирными гражданами. Точно также в настоящее время поступают украинские националисты, используя западные СМИ.

«Было объявлено, что из Ростова идут русские военнопленные и мариупольцы могут забрать опознанных своих родственников. Тысячи жителей вышли встречать военнопленных в надежде увидеть кого-либо из близких им людей. Но вместо военнопленных подошли немецко-фашистские войска. Фашистские кинооператоры в это время засняли все на пленку как "встречу русским населением немецких войск"», - сказано в архивных документах.

В период оккупации, начиная с первых ее дней, фашисты убивали стариков, женщин и детей, издевались над советскими гражданами, проводили массовые расстрелы, грабили население.

© Минобороны России

Когда их господству пришел конец, они, драпая от наступающей Красной Армии, решили оставить после себя выжженную землю.

«Перед бегством фашистские звери сознательно сожгли и разрушили город. Специальные отряды факельщиков с 7 по 10 сентября 1943 года жгли и взрывали все общественные и частные здания», - говорится в разделе.

Сегодняшние их украинские последователи не изменяют таким преступным приемам и точно так же, отступая под напором российских войск, освобождающих Мариуполь, прячутся за спинами мирных граждан и вымещают собственную злость на беззащитных людей, не жалея ни детей, ни женщин.

«Десятого сентября в момент высадки советского десанта факельщики бросили свои машины и в панике рассыпались к домам. Заметив сидящих в ямах старух и детей, звери расстреляли их из автомата. В числе многих убитых - Георгий Мирошников, мастер портовых мастерских, тяжело ранены его двое детей, жена бухгалтера мастерских Вернера и ее домашняя работница с двухлетним ребенком», - говорится в представленных документах.

Как показывают оперативные данные, победа в сражении за Мариуполь была достигнута благодаря правильно организованному взаимодействию между различными родами войск, в том числе между авиацией, корабельной артиллерией и морской пехотой, которая приняла участие в знаменитом Мариупольском десанте. В разделе опубликованы документы, раскрывающие некоторые детали этой операции.

© Минобороны России

По замыслу командования предполагалось, что один из десантных отрядов высадится в Ялте и возьмет под контроль важный узел дорог западнее Мариуполя, что в итоге и произошло. После первого отряда высадился основной - непосредственно в мариупольском порту. В тот же день с востока и северо-востока в город вступили части 44-й армии и 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

Значительная часть оперативных документов, представленных в разделе, подробно описывают боевой путь частей и соединений Красной Армии, которые освобождали Мариуполь от немецко-фашистских захватчиков. Некоторые из материалов служат свидетельством того, что на подступах к городу противник основательно подготовил оборону, оборудовал многочисленные доты и дзоты, обустроил минные поля. Кроме того, преимущество врага было еще и в том, что с высокого берега. На окончательный разгром и полное освобождение города потребовалось чуть более 10 часов.

«Армия, сломив сопротивление противника, к 15:30 полностью очистила города Мариуполь, Заводской, Сартана. Противник под напором наших войск отошел на рубеж: свх. им. Володарского, Стар. Крым, Бердянские Хутора - откуда оказывал упорное сопротивление», - говорится в сведениях журнала боевых действий.

Ошеломляющий успех и стремительность операции советских войск подтверждают многочисленные донесения, сообщающие об освобождении Мариуполя.

«К 07:30 часть города, что на восточном берегу р. Кальмиус, полностью очищена от противника. Бой продолжается в зоне города, что западнее р. Кальмиус. Противник оказывает упорное сопротивление», - сказано в одном из донесений.

Большой успех операции складывался не только из того, что советское командование умело осуществляло планирование и правильно ставило задачи, но в том числе из того, что на местах бойцы и командиры, проявляя самоотверженность и отвагу, добивались их выполнения, невзирая на ожесточенное сопротивление противника.

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