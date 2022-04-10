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Сорванный мир: зачем Западу на самом деле нужны провокации в Буче и Краматорске

Юлия Шатилова
17:07 10.04.2022
Украинские боевики устроили настоящую бойню, целью которой было обвинить российских военных и страну в целом в убийстве мирных граждан.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Anna Voitenko, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Российская военная операция на Украине неотвратимым катком идет вперед, и чем ближе финальная схватка за Донбасс - тем изощреннее и яростнее сопротивление Запада. Именно Запада, а не украинских Вооруженных сил. Они - лишь пешки в этой игре.

Те, кому сейчас всеми правдами и не правдами нужно продолжение - это Вашингтон и НАТО, которые на этой неделе в очередной раз открыто признались в том, что поставляли, поставляют, и будут продолжать поставлять оружие Киеву, и готовы воевать до последнего украинца. Что на этой неделе они, в очередной раз, и доказали.

Миру были явлены две чудовищные провокации. В городах Буча и Краматорск украинские боевики устроили настоящую бойню, целью которой было обвинить российских военных и страну в целом в убийстве мирных граждан. Все по лекалам западных спецслужб. Убить, расстрелять, раскидать трупы, ударить по своим же - и тут же по горячим следам привезти на место трагедии иностранных политиков и журналистов, чтоб те как можно скорее распространили фейки по всему миру. И главное - максимально оперативно, не дожидаясь расследования,  ввести санкции и повесить на Россию новое клеймо.

После уже никого не заботит, что же на самом деле произошло в Буче или Краматорске. Но при малейшем рассмотрении все украинские фейки разбиваются о железобетонные аргументы России.  О том, что в Буче,  к моменту расстрела людей, российских военных уже не было несколько дней. Погибшие, все как один, с белыми повязками на руках, - опознавательный знак российских войск и им сочувствующих.

По Краматорску удар был нанесен украинской ракетой «Точка-У», точно такой же, какая менее месяца назад  ударила по Донецку. Но правда никому не нужна.  А зачем? Если цель достигнута. Санкции введены, а Штаты вслух обсуждают вопрос о возможном исключении России из Совета безопасности ООН.

Чем неотвратимей крах украинского фашизма, чем ближе освобождение Донбасса, тем яростнее сопротивление Запада, для которого жизни простых людей никогда ничего не значили.

Подробный взгляд на события последних дней - в сюжете Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой» на сайте и в эфире телеканала «Звезда» в 18.00.

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