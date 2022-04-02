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МО РФ сообщило о взятии большей части Новобахмутовки военными ДНР

12:22 02.04.2022
Также военные Донецкой республики продолжают вести бой с отходящими вооруженными формированиями 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады Украины.
МО РФ сообщило о взятии большей части Новобахмутовки военными ДНР
© Фото: Михаил Андроник, РИА Новости
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За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики овладели большей частью населенного пункта Новобахмутовка.

Сообщается, что бойцы ДНР продолжают вести бой с отходящими вооруженными формированиями 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что за минувшую ночь в этом районе уничтожены до 40 националистов. Также ликвидированы танковый и два мотопехотных взвода, минометная батарея.

В то же время средствами противовоздушной обороны ВС России были нанесены удары по двум вертолетам Ми-24 вооруженных сил Украины. Вертолеты были сбиты в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное.

За минувшую ночь при помощи оперативно-тактической авиации ВКС РФ и ракетные войска поразили 67 военных объектов Украины. Среди них находятся два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также среди пораженных украинских военных объектов девять орудий полевой артиллерии и минометов и 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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