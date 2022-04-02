ВКС РФ и ракетные войска за ночь поразили 67 военных объектов Украины

Среди пораженных военных объектов девять орудий полевой артиллерии и минометов и 54 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

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За минувшую ночь при помощи оперативно-тактической авиации Военно-космические силы РФ и ракетные войска поразили 67 военных объектов Украины.

Отмечено, что среди них находятся два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов. Также среди пораженных украинских военных объектов девять орудий полевой артиллерии и минометов и 54 района сосредоточения боевой техники вооруженных сил Украины.

Суммарно с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 124 самолета и 84 вертолета, 381 беспилотный летательный аппарат, 1882 танка и других боевых бронированных машин, 203 установки реактивных систем залпового огня, 786 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1764 единицы специальной военной автомобильной техники.

За минувшую ночь средствами противовоздушной обороны были нанесены удары по двум вертолетам Ми-24 вооруженных сил Украины. Вертолеты были сбиты в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное. Вместе с тем, были уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.