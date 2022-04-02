Силы ПВО ВС РФ сбили два украинских вертолета Ми-24 около города Сумы и пункта Урожайное

Вместе с тем, были уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата.

© Видео: Министерство обороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Министерство обороны России сообщило обновленную информацию о проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции на Украине. Так, средствами противовоздушной обороны были нанесены удары по двум вертолетам Ми-24 вооруженных сил Украины. Вертолеты были сбиты в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное.

Вместе с тем, были уничтожены в воздухе 24 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также высокоточным ударом ВС России выведены из строя военные аэродромы в Полтаве и Днепропетровске. Так, оружием большой дальности воздушного и морского базирования были уничтожены хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Сообщается, что силы ДНР овладели большей частью Новобахмутовки. В настоящее время они ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.