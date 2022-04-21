МО РФ: международные организации прекратили поставки гумпомощи в Одессу из-за хищений местных властей

Подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к собственному народу, подчеркнули в оборонном ведомстве РФ.

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Благотворительные международные организации, в том числе румынское отделение Международного Комитета Красного Креста, приостанавливают все поставки гуманитарной помощи в Одессу из-за массовых хищений должностными лицами военных администраций города и области поставляемого продовольствия и медикаментов. Об этом в ходе брифинга рассказал руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Подобные действия украинских властей свидетельствуют об их бесчеловечном отношении к собственному народу и полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права», - подчеркнул Мизинцев.

Между тем, в России продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено более 22 тысяч тонн предметов первой необходимости и продуктовых наборов, включая детское питание и жизненно важные медикаменты.

Начиная со второго марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 13 855,9 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Проведены 875 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки - 10 в Донецкой и Луганской Народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 436,1 тонны гуманитарной помощи, подчеркнули в Минобороны.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов