Российские военные доставили гумпомощь жителям Корабельного района Херсона

В данном районе местные власти оставили без работы и зарплаты 90% населения после начала специальной военной операции.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские военнослужащие продолжают оказывать гуманитарную помощь мирным жителям Херсона и Херсонской области, находящейся под контролем ВС РФ. На этот раз продуктовые наборы доставили в один из отдаленных районов города - микрорайон Корабельный.

В данном районе расположен речной грузовой порт, поэтому 90% жителей микрорайона составляют работники данного предприятия. Сейчас все они остались без работы, заработной платы и пособий, так как после начала специальной военной операции руководство порта уехало из Херсона, бросив работников порта на произвол судьбы.

Именно поэтому, несмотря на дождливую погоду, большое количество жителей района пришли для получения гуманитарной помощи от России.

Накануне сообщалось, что МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины. Мирные жители продолжают получать бутилированную воду, детское питание, предметы медицинского назначения и стройматериалы.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Олег Давыденков.