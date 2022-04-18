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МЧС России доставило более 700 тонн гумпомощи жителям Донбасса и Украины

Андрей Неделя
07:49 18.04.2022
Кроме того, российское чрезвычайное ведомство передало 10 пожарных автоцистерн на базе автомобилей КАМАЗ и Урал, 4 станции комплексной очистки воды, 4 электростанции, 28 мотопомп, 15 бензопил, 30 электроагрегатов.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России
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Россия доставила более 700 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и на Украину. Груз был доставлен колоннами спасательных центров МЧС. Мирные жители получат бутилированную воду, детское питание, предметы медицинского назначения и стройматериалы.

« Очередными колоннами спасательных центров МЧС в Донбасс и на Украину доставлено еще более 700 тонн гуманитарного груза. В состав груза входят бутилированная вода, детское питание, предметы медицинского назначения, стройматериалы », - говорится в сообщении.

Помимо прочего, российское чрезвычайное ведомство передало 10 пожарных автоцистерн на базе автомобилей КАМАЗ и Урал, 4 станции комплексной очистки воды, 4 электростанции, 28 мотопомп, 15 бензопил, 30 электроагрегатов. Кроме того, для гуманитарного разминирования на территорию Донбасса направлены пиротехнические подразделения МЧС России.

Ранее сообщалось, что ВС РФ доставляют гумпомощь в города Харьковской области. В свою очередь, на центральной площади Бердянска каждый день собираются люди, где формируется очередь на получение медикаментов, продовольственной помощи и ведется эвакуация из города.

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