Пентагон: США не планируют участвовать в эвакуации гражданских лиц из Мариуполя
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США.
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Соединенные Штаты не планируют принимать участие в возможной эвакуации мирного населения из Мариуполя. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя минобороны США.
«США не будут присутствовать на земле для помощи в эвакуации», - сказал представитель Пентагона.
Также представитель минобороны добавил, что американские войска не будут оказывать поддержку при эвакуации и в воздухе.
Ранее стало известно, что из Мариуполя удалось эвакуировать 140 мирных жителей. Это люди, которые прятались в подвалах домов неподалеку от комбината «Азовсталь».
Также сообщается об эвакуации в Россию 23 083 человек с территории ЛДНР, а также из опасных районов Украины. По данным МО РФ, эвакуация людей производилась без помощи Киева.